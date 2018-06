Berlin (AFP) Vor dem am Freitag beginnenden Kita-Streik ist in der SPD Verständnis für die Forderungen der Gewerkschaften laut geworden. "Erzieherinnen und Erzieher verdienen zu wenig für das, was sie alltäglich leisten", sagte die SPD-Arbeitsmarktexpertin Katja Mast am Freitag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.