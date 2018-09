Berlin (AFP) Auch die zweite Tarifrunde zwischen Lufthansa und Verdi für rund 33.000 Beschäftigte am Boden ist ergebnislos geblieben. Die Fluggesellschaft habe kein Angebot vorgelegt und bleibe bei "ihrer starren Haltung", in der Verhandlungsrunde das Thema betriebliche Altersversorgung mit diskutieren zu wollen, erklärte Verdi-Verhandlungsführerin Christine Behle am Freitag in Berlin. Die Gewerkschaft will das strittige Thema dagegen gesondert verhandeln.

