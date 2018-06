Prag (dpa) - Deutschlands Eishockey-Team lebt wieder. Nach dem zweiten WM-Sieg beim 2:1 gegen Lettland ist der Klassenverbleib fast perfekt. Mit sechs Punkten aus fünf Spielen ist plötzlich sogar die erste WM-Viertelfinal-Teilnahme seit 2011 wieder denkbar. In Prag schossen Michael Wolf und Matthias Plachta die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes zum ersten WM-Sieg nach zuvor drei Pleiten in Serie. Lauris Darzins hatte die Letten in Führung gebracht. Mit einem Sieg aus den verbleibenden beiden Spielen gegen Tschechien und Österreich könnte das Team sogar noch ins Viertelfinale einziehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.