Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss voraussichtlich sechs Monate auf Innenverteidiger Bamba Anderson verzichten. Das teilten die Hessen am Freitag mit. Zuvor war der 27-Jährige in Heidelberg erfolgreich am rechten Knie operiert worden. Bei Anderson wurden ein Knorpel- und Meniskusschaden arthroskopisch behandelt.