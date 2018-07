São Paulo (SID) - Die brasilianische Fußball-Legende Pelé hat sich von einer Operation an der Prostata gut erholt und wird das Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo bereits am Samstag wieder verlassen. Das teilte das Krankenhaus in einer Erklärung am Freitagabend mit. Die Ärzte hatten bereits zuvor erklärt, dass der 74-Jährige in einem stabilen Zustand sei. Der dreimalige Weltmeister war am Dienstag operiert worden.

Gesundheitliche Probleme machen "O Rei" (Der König) schon seit längerer Zeit zu schaffen. Im November 2014 war Pelé mit Magenproblemen ins selbe Krankenhaus eingeliefert worden, wo die Ärzte am Folgetag Nierensteine operativ entfernten. Nur neun Tage nach seiner Entlassung hatte sich Edson Arantes do Nascimento, so sein bürgerlicher Name, wieder in klinische Obhut begeben müssen. Bei einer Routine-Untersuchung wurde eine Harnweg-Infektion festgestellt.