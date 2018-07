London (AFP) Nach dem Sieg seiner konservativen Tories bei der Parlamentswahl in Großbritannien belässt Premierminister David Cameron seinen bisherigen Finanzminister George Osborne im Amt. Auch Innenministerin Theresa May behalte ihren Posten, erklärte Cameron am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Zur Personalie Osborne teilte er zudem mit, dieser werde sein Stellvertreter als Regierungschef. Cameron kündigte darüber hinaus weitere Personalentscheidungen an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.