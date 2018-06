London (AFP) Der überraschende Wahlsieg der konservativen Tories in Großbritannien hat an der Börse in London für Erleichterung gesorgt. Der Aktienindex der 100 größten Unternehmen FTSE stieg am Freitagmorgen um rund 1,6 Prozent auf 6997,69 Punkte. Die Anleger hatten zuvor einen knappen Wahlausgang und womöglich wochenlange Koalitionsverhandlungen gefürchtet, weil die Prognosen ein enges Rennen zwischen den Tories und der Labour-Partei voraussagten.

