Bakuba (AFP) Mindestens zehn Menschen sind bei einem Bombenanschlag auf eine schiitische Moschee im Osten des Irak getötet worden. Ein Vertreter des Innenministeriums sagte am Freitag, der Autobombenanschlag habe sich in der Region von Baladrus in der Provinz Dijala etwa 75 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt ereignet. Aus Polizeikreisen verlautete, es habe sich um ein Selbstmordattentat gehandelt.

