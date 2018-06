Paris (AFP) Im gewaltsamen Konflikt zwischen der Huthi-Miliz im Jemen und der von Saudi-Arabien angeführten arabischen Militärallianz hat Riad eine Waffenruhe zur Versorgung der notleidenden Bevölkerung ab Dienstag angekündigt. Die Feuerpause solle am späten Abend beginnen und zunächst fünf Tage dauern, sagte der saudiarabische Außenminister Adel al-Dschubeir am Freitag in Paris. Eine Verlängerung sei möglich.

