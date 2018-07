Mexiko-Stadt (AFP) Im Fall der 43 in Mexiko verschleppten Studenten ist ein flüchtiger Vize-Polizeichef festgenommen worden. Die Bundespolizei habe den früheren Vize-Chef der städtischen Polizei im südmexikanischen Iguala, Francisco Salgado Valladares, am Donnerstag gefasst, teilte das mexikanische Innenministerium mit. Der Zugriff erfolgte demnach, als Salgado zu einem Treffen in Cuernavaca, rund 90 Kilometer südlich von Mexiko-Stadt, eingetroffen sei. Bei dem Polizisten, der sich bis dahin bei Verwandten versteckt habe, sei ein Sturmgewehr gefunden worden.

