Kathmandu (AFP) Die Vereinten Nationen haben nach eigenen Angaben Mühe, die für die Erdbebenhilfe für Nepal benötigten 415 Millionen Dollar (367 Millionen Euro) einzutreiben. Bisher seien erst 22,4 Millionen Dollar an finanzieller Hilfe eingegangen, sagte der UN-Einsatzkoordinator Jamie McGoldrick am Freitag in Kathmandu. Er forderte eine "drastische Aufstockung" der Spenden: "Wir brauchen dringend weitere finanzielle Mittel, um unsere Arbeit fortsetzen zu können." Vor allem in den abgelegenen Regionen seien die Menschen auf rasche Unterstützung angewiesen, bevor die Monsunregen einsetzten.

