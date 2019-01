Stendal (dpa) - Im Fall der verschwundenen kleinen Inga aus Sachsen-Anhalt geht die Polizei etlichen Hinweisen aus der Bevölkerung nach. "Jeden Tag kommen aus verschiedenen Orten aus ganz Deutschland Anrufe, Briefe und Mails", sagte ein Polizeisprecher in Magdeburg. Eine von vielen Spuren führe nach Berlin. Eine Zeugin wolle die in der Altmark verschwundene Inga mit einem Mann gesehen haben. Die Berliner Kollegen wurden eingeschaltet. Es sei eine von vielen Spuren, sagte der Sprecher. Die Fünfjährige war Samstagabend in einem Wald nahe des Stendaler Ortsteils Wilhelmshof verschwunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.