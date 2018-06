Wien (AFP) Hacker haben auf der Website des österreichischen Konzentrationslagers Mauthausen am Freitag kinderpornographische Bilder hinterlassen. Österreichs Innenministerin Johanna Mikl-Leitner sprach von einem "kranken, kriminellen Angriff", der zutiefst verabscheuungswürdig sei. Experten des Innenministeriums würden den Betreibern der Website helfen, sie schnellstmöglich in der gewohnten Fassung wieder online zu stellen. Der Angriff erfolgte zum 70. Jahrestag der Kapitulation der Wehrmacht, mit der der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ging.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.