Danzig (AFP) Polens Staatschef Bronislaw Komorowski hat eine Gedenkveranstaltung auf der Westerplatte zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs dafür genutzt, der Ukraine im Konflikt mit Russland den Rücken zu stärken. "Der Platz der Ukraine und anderer osteuropäischer Länder - wenn sie es wünschen und sie dafür bereit sind - ist in unserem gemeinsamen europäischen Haus", sagte Komorowski in der Nacht zum Freitag bei der Veranstaltung auf der Westerplatte bei Danzig, an der auch der ukrainische Präsident Petro Poroschenko und andere Staatschefs teilnahmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.