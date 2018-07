New York (AFP) Im eskalierenden Konflikt im Jemen setzt die UN-Vetomacht Russland auf Friedensgespräche unter Vermittlung der Vereinten Nationen. Saudiarabien und Katar hätten zugesagt, dass ein von ihnen für Mitte Mai in Riad geplantes internationales Treffen zum Jemen zur Wiederaufnahme der Gespräche unter UN-Vermittlung beitragen werde, sagte der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin am Donnerstag in New York. Er habe die Versicherung erhalten, dass das Treffen am 17. Mai "kein Versuch sein wird, den UN-Weg zu ersetzen".

