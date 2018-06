Stockholm (AFP) Der wegen seiner Zusammenarbeit mit Schwedens legendärer Popband ABBA bekannte Musiker und Arrangeur Rutger Gunnarsson ist tot. Wie die Plattenfirma Universal am Freitag mitteilte, starb er im Alter von 69 Jahren in seinem Haus in Stockholm. In der Mitteilung wurde gewürdigt, dass Gunnarsson über einen langen Zeitraum eng mit der Band zusammengearbeitet und an allen LPs, Singles, Touren, Filmen und Musicals mitgewirkt habe.

