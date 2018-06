Stockholm (AFP) Der weltgrößte Musik-Streamingdienst Spotify will Berichten zufolge ins Videogeschäft einsteigen. Das schwedische Unternehmen werde am 20. Mai in New York ein neues Video-Streaming-Angebot verkünden, berichteten "New York Times", "Financial Times" und das "Wall Street Journal" am Freitag übereinstimmend unter Berufung auf informierte Kreise. Spotify werde damit in direkte Konkurrenz zu YouTube treten, das zum US-Internetriesen Google gehört.

