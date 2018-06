Madrid (SID) - Titelverteidiger Rafael Nadal hat beim ATP-Masters in Madrid den Sprung ins Halbfinale geschafft. Der ehemalige Weltranglistenerste aus Spanien (Nr. 3) setzte sich gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow (Nr. 10) mit 6:3, 6:4 durch und trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen John Isner (USA/Nr. 16) und Tomas Berdych (Tschechien/Nr. 6). Nadal, der in Spaniens Hauptstadt den Titel-Hattrick anpeilt, triumphierte 2005, 2010, 2013 und 2014.

Gut zwei Wochen vor Beginn der French Open in Paris (24. Mai bis 7. Juni), bei denen Rekordsieger Nadal seinen zehnten Titel anstrebt, zeigt die Formkurve des 28-Jährige nach oben. Zuletzt war er überraschend im Achtelfinale von Barcelona ausgeschieden und hatte in den letzten Monaten immer wieder mit Leistungsschwankungen zu kämpfen. Seit seinem Coup in Roland Garros vor knapp einem Jahr gewann der Spanier nur das Turnier in Buenos Aires.

Die deutschen Starter waren in Madrid früh ausgeschieden. Für Benjamin Becker (Orscholz) war bereits nach der Auftaktpartie Schluss, Philipp Kohlschreiber (Augsburg) scheiterte in Runde zwei.