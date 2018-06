Istanbul (AFP) Mehr als jeder zweite Türke sieht laut einer Umfrage die Meinungsfreiheit in seinem Land als gefährdet an. In der Befragung der Istanbuler Koc-Universität gaben laut Medienberichten vom Freitag 56 Prozent der Teilnehmer an, Bürger in der Türkei könnten nicht frei und ohne Angst vor Repressalien ihre Meinung sagen. Das waren zwölf Prozentpunkte mehr als noch vor vier Jahren. Mit einem Anteil von 45 Prozent ist zudem fast die Hälfte der türkischen Bevölkerung überzeugt, dass der Staat die Menschenrechte nicht achtet.

