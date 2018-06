Istanbul (AFP) Beim Einsturz einer Decke am Atatürk-Flughafen in Istanbul sind am Freitag vier Menschen verletzt worden. Bei den Verletzten handele es sich um drei Sicherheitsmitarbeiter und einen Reisenden, berichtete der TV-Sender CNN-Türk. Das Unglück ereignete sich im Sicherheitsbereich am Eingang des Terminals für Inlandsflüge. Auf Fernsehbildern waren Trümmer und Verletzte zu sehen, die auf Tragen weggebracht wurden. Der Atatürk-Flughafen im Westen Istanbuls ist der verkehrsreichste der Türkei.

