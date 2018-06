Doncaster (AFP) Der britische Oppositionsführer Ed Miliband hat eine Niederlage seiner Labour-Partei bei der Unterhaus-Wahl eingeräumt. "Die Ergebnisse laufen immer noch ein, aber das war eindeutig eine sehr enttäuschende und schwierige Nacht für die Labour-Partei", sagte Miliband am Freitag in Doncaster. Seiner Partei seien nicht die erwünschten Zugewinne in England und Wales gelungen und in Schottland sei Labour von einer "Welle des Nationalismus erdrückt" worden. Miliband selbst konnte seinen Parlamentssitz verteidigen.

