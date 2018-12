Margate (AFP) Der Chef der EU-feindlichen United Kingdom Independence Party (Ukip), Nigel Farage, hat es nicht ins neue britische Parlament geschafft. Laut den am Freitag veröffentlichten Ergebnissen scheiterte er mit dem Versuch, den südenglischen Wahlkreis South Thanet zu erobern. Stattdessen sicherte sich der Kandidat der Konservativen Partei von Regierungschef David Cammeron den Sieg. Auch in mehreren anderen Wahlkreisen, in denen sich die Ukip im Vorfeld der Wahl Hoffnungen auf ein Mandat gemacht hatte, scheiterte die Partei.

