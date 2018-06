Paris (AFP) Die USA und die Staaten des Golfkooperationsrats streben nach Angaben von US-Außenminister John Kerry einen neuen Sicherheitspakt an. Über die Initiative solle bei einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Barack Obama am Mittwoch in Camp David beraten werden, sagte Kerry am Freitag nach einem Treffen mit Vertretern Katars, Kuwaits, Bahrains, Omans, Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate in Paris. Details nannte er nicht.

