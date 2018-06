Washington (AFP) Der Arbeitsmarkt in den USA hat nach einem Durchhänger zum Jahresbeginn im April wieder an Fahrt aufgenommen. Wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte, sank die Arbeitslosenquote im vergangenen Monat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent - den niedrigsten Stand seit Mai 2008. Die US-Wirtschaft schuf 223.000 zusätzliche Stellen und übertraf damit die Erwartungen der Experten, die mit einem Plus von rund 218.000 Arbeitsplätzen gerechnet hatten.

