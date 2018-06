Washington (AFP) China hat nach US-Angaben seine Landnahme im Südchinesischen Meer drastisch ausgeweitet. Durch Erdaufschüttungen auf mehreren von anderen Ländern beanspruchten Korallenriffen habe Peking seit Januar 2014 etwa 800 Hektar an künstlichen Inseln geschaffen, teilte das Pentagon am Freitag mit. Davon seien 75 Prozent allein in diesem Jahr entstanden.

