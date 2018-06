London (dpa) - Die Konservative Partei von Premierminister David regiert in Großbritannien erstmals seit 1992 wieder mit absoluter Mehrheit. Das Königreich ist mit dem deutlichen Sieg der in weiten Teilen euroskeptischen Tories ein Stück von Europa abgerückt. Cameron kündigte schon am Morgen seiner Wahl an, er werde das Versprechen eines Referendums über den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union wahr machen. Experten gehen davon aus, dass der Volksentscheid noch 2016 stattfinden könnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.