Bamberg (SID) - Vorrundenprimus Brose Baskets Bamberg und Meister Bayern München sind mit Arbeitssiegen ins Play-off-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga gestartet. Bamberg gewann das erste Spiel der best-of-five-Serie gegen die die MHP Riesen Ludwigsburg 87:79 (46:44), München rang die Frankfurt Skyliners mit 83:72 (39:37) nieder.

1:1 steht es bereits in der Serie zwischen den Telekom Baskets Bonn und ratiopharm Ulm. Die Rheinländer gewannen am Samstag bei den Ulmern mit 93:88 (52:48) und holten sich den Heimvorteil zurück, den sie am Mittwoch durch das 73:75 in eigener Halle verloren hatten.

Der Vorrundenzweite Alba Berlin greift erst am Sonntag (20.15 Uhr/Sport 1) gegen Pokalsieger EWE Baskets Oldenburg in die Play-offs ein.

Bester Bamberger Werfer war Dawan Robinson mit 18 Punkten, bei den Gästen aus Ludwigsburg verbuchte DJ Kennedy ebenfalls 18 Zähler. Die Brose Baskets hatten mit dem aggressiv auftretenden Außenseiter einige Mühe. Der Favorit entschied das Spiel letztlich im dritten Viertel, das Bamberg mit 22:10 gewann.

In München kamen die Bayern nur schwer in Tritt. Erst im Schlussviertel legte das Team von Svetislav Pesic deutlich zu. Nihad Djedovic war mit 17 Punkten der erfolgreichste Werfer in Reihen des Titelverteidigers.