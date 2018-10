London (SID) - Robert Huth ist dem Klassenerhalt mit dem englischen Fußball-Erstligisten Leicester City ganz nah. Am 36. Spieltag der Premier League gewann der frühere deutsche Nationalspieler mit den Foxes gegen den FC Southampton 2:0 (2:0) - es war der sechste Sieg aus den vergangenen sieben Spielen.

Leicester liegt dank der Tore von Riyad Mahrez (7./19.) zwei Spiele vor dem Saisonende drei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz, den der Vorjahres-Pokalfinalist Hull City (0:1 gegen den abgestiegenen FC Burnley) belegt. Auch Cup-Finalist Aston Villa ist nach einem 1:0 (1:0) gegen West Ham United fast gerettet.

Im Kampf um die direkte Champions-League-Qualifikation hielt Manchester United seine Außenseiterchancen am Leben. Bei Crystal Palace kam die Mannschaft von Teammanager Louis van Gaal zu einem 2:1 (1:0) und ist weiter Tabellenvierter. United rückte bis auf zwei Punkte an den FC Arsenal heran, der sich als Dritter den Umweg über die Qualifikationsrunde sparen würde. Am nächsten Wochenende kommt es zum direkten Duell mit den Londonern, die jedoch zwei Spiele weniger absolviert haben.

Newwcastle United taumelt weiter, liegt immerhin aber wieder zwei Punkte vor Hull. Nach acht Niederlagen in Serie holten die Magpies am Samstag ein 1:1 (1:1) gegen West Bromwich Albion. Der FC Sunderland (2:0 beim FC Everton) zog am punktgleichen Newcastle vorbei und hat noch ein Spiel mehr ausstehen.

Der ehemalige Leverkusener Philipp Wollscheid saß beim 3:0 (2:0) von Stoke City gegen den Europacup-Anwärter Tottenham Hotspur auf der Bank.