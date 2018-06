Mönchengladbach (SID) - Für Borussia Mönchengladbach ist der Traum von der Champions League zum Greifen nah. Der fünfmalige Meister gewann das "Millionenspiel" gegen Bayer Leverkusen durch Tore von Max Kruse, Patrick Herrmann und Ibrahima Traoré 3:0 (0:0) und kletterte zumindest bis Sonntag auf Platz zwei. Der Traditionsklub steht unmittelbar vor dem größten Erfolg seit dem Pokalsieg 1995.

Ausgerechnet Kruse (50.) brachte die Borussia in seinem wohl vorletzten Heimspiel in Führung, ehe Herrmann (81.) und Traoré (88.) den neunten Heimsieg in Folge perfekt machten. Zwei Spieltage vor Schluss hat die beste Rückrunden-Mannschaft der Liga fünf Punkte Vorsprung auf die Werkself und benötigt nur noch einen Sieg, um erstmals in die Gruppenphase der Königsklasse einzuziehen. Mit 63 Punkten hat der VfL schon jetzt die beste Saison seit der Beinahe-Meisterschaft 1983/1984 gespielt.

Die 53.761 Zuschauer im ausverkauften Borussia-Park sahen einen temporeichen Westschlager, in dem beide Seiten beste Chancen vergaben. Am Ende war Gladbach der verdiente Sieger und gewann erstmals seit 1989 wieder ein Heimspiel gegen Leverkusen. Das vor allem in der Offensive zu harmlose Team von Trainer Roger Schmidt muss nun wohl den Umweg über die Play-offs gehen, um ebenfalls die Champions League zu erreichen.

Leverkusen attackierte zu Beginn tief in der gegnerischen Hälfte und verhinderte so einen geordneten Aufbau der Borussia. Gladbach kam kaum aus der eigenen Hälfte heraus, war bei den wenigen Kontern aber brandgefährlich. Die beste Gelegenheit vergab Kruse, dessen Wechsel zum VfL Wolfsburg wohl nur noch Formsache ist, gegen den glänzend aufgelegten Schlussmann Bernd Leno (20.).

Kruses Großchance wirkte wie ein Weckruf. Beide Seiten riskierten nun bis zum Pausenpfiff mehr, leisteten sich aber auch mehr Fehler. Patrick Herrmann (27.) scheiterte bei einer Doppelchance nach einem Ausrutscher von Wendell ebenso an Leno wie auf der Gegenseite Heung-Min Son (38.) an Schlussmann Yann Sommer.

Kurz nach dem Seitenwechsel war Gladbach mit einem seiner überfallartigen Konter erfolgreich. Ein von Granit Xhaka schnell ausgeführter Freistoß landete beim schnellen Herrmann, dessen flache Hereingabe Kruse aus kurzer Distanz verwertete. Für den Nationalspieler war es im dritten Spiel in Folge der dritte Treffer und bereits das achte 1:0 der Saison.

Anschließend legten beide Teams ihre Zurückhaltung ab und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Gladbach konnte sich dabei vor allem auf seine starke Defensive und auch Weltmeister Christoph Kramer verlessen, der gegen seinen alten und zukünftigen Klub eine gute Partie zeigte. Beim zweiten Gegentor sah der ansonsten starke Leno unglücklich aus, bei Traorés Schlenzer war er machtlos.

Beste Gladbacher in einer ausgeglichenen Mannschaft waren die laufstarken Kruse und Herrmann. Bei Leverkusen überzeugte vor allem Ömer Toprak.