Paris (SID) - Fußball-Nationalspielerin Fatmire Alushi (27) vom französischen Vizemeister Paris St. Germain muss um die Teilnahme am Champions-League-Finale gegen ihren Ex-Klub 1. FFC Frankfurt am Donnerstag (18.00/ZDF) in Berlin bangen. Die Europameisterin laboriert an einer Knöchelverletzung, die sie am vergangenen Sonntag im Liga-Spiel gegen Rodez AF (5:0) erlitten hatte.

"Es ist eine schlimme Verletzung. Sie arbeitet gut, wir sind optimistisch. Die Chancen stehen 50:50, und wir treffen die Entscheidung, wenn sie wieder normal trainiert", sagte PSG-Trainer Farid Benstiti der L'Équipe. Dafür ist bei der Pariser Generalprobe am Samstag in Arras Innenverteidigerin Josephine Henning wieder an Bord, die das Halbfinale der Königsklasse gegen den VfL Wolfsburg (2:0, 1:2) noch verletzungsbedingt verpasst hatte.