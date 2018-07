Garching (SID) - Die Würzburger Kickers sind Meister der Fußball-Regionalliga Bayern und treffen in den Play-offs zum Drittliga-Aufstieg auf den 1. FC Saarbrücken. Die Mannschaft des langjährigen Bundesliga-Profis Bernd Hollerbach siegte am 32. Spieltag 4:0 beim VfR Garching und ist vom Verfolger Bayern München II somit nicht mehr einzuholen.

Würzburg spielt am 27. Mai zunächst in Saarbrücken, beim Vizemeister der Staffel Südwest. Das Rückspiel findet vier Tage später statt. Im Südwesten hatte sich zuvor Kickers Offenbach die Meisterschaft gesichert, in der Relegation trifft der OFC auf den Meister der Regionalliga Nordost (1. FC Magdeburg oder FSV Zwickau). Der Meister der Regionalliga West spielt gegen den Meister der Nord-Staffel.