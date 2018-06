Raipur (AFP) In indischen Bundesstaat Chhattisgarh haben maoistische Rebellen 250 Dorfbewohner verschleppt. Nach Angaben der örtlichen Behörden vom Samstag entführten die Angreifer die Bewohner des Dorfes Morenga im Bezirk Sukma kurz bevor Premierminister Narendra Modi in der Nähe bei einer öffentlichen Veranstaltung eine Rede hielt. Ein Abgeordneter sagte AFP, die Entführer hätten ihre Geiseln durch dichtes Waldgebiet in ein Gebirge geführt und hielten sie dort fest.

