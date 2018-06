Bogotá (AFP) In Kolumbien ist eine signierte Erstausgabe des Romans "Hundert Jahre Einsamkeit" von Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez wieder aufgetaucht, die in der vergangenen Woche bei einer Buchmesse in Bogotá gestohlen worden war. Wie Polizeichef Rodolfo Palomino am Freitag (Ortszeit) mitteilte, wurde das wertvolle Buch in einem bei Kunsthändlern beliebten Stadtviertel im Zentrum der Hauptstadt wiedergefunden. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe das Buch zurückließen, weil sie sich von der Polizei verfolgt fühlen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.