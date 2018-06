Havanna (AFP) Bei ihren Friedensverhandlungen in der kubanischen Hauptstadt Havanna haben sich die kolumbianische Regierung und die Farc-Rebellen auf einen Fahrplan zur Säuberung verminter Gebiete in dem Land geeinigt. Es seien eine Grundsatzvereinbarung für ein "Pilotprojekt" sowie "technische und logistische" Einzelheiten festgehalten worden, teilten beide Seiten am Freitag mit. Demnach soll die Minenräumung in den Regionen Antioquia und Meta beginnen.

