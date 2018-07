Barcelona (dpa) - Die Jagd auf die Pole Position für den Europa-Auftakt der Formel 1 droht wieder zum reinen Zweikampf der Mercedes-Piloten zu werden.

Nur Nico Rosberg schien im Training zum Großen Preis von Spanien in der Lage, auf eine schnelle Runde das Tempo von WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton zu kontern. Der britische Weltmeister ist in dieser Saison in der Qualifikation noch ungeschlagen. In den ersten vier Saisonrennen eroberte Hamilton stets den ersten Startplatz.

Der WM-Dritte Sebastian Vettel im Ferrari muss seine Hoffnungen wohl eher auf den Grand Prix am Sonntag legen. "Unsere neuen Bauteile am Auto funktionieren wie erwartet, darauf können wir hoffentlich aufbauen", sagte der Hesse. Zu Mercedes allerdings sei der Rückstand gerade für die Zeitenjagd in der Qualifikation noch spürbar, konstatierte Vettel.

Das allerdings ist kein gutes Vorzeichen für die angestrebte Wende im Titelkampf. Auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona hat in 18 von 24 Fällen der Fahrer von Pole Position gewonnen. Lediglich zweimal gelang der Sieg einem Piloten, der nicht aus der ersten Startreihe ins Rennen ging. Beide Male allerdings war das ein Ferrari-Fahrer: Michael Schumacher 1996 und Fernando Alonso 2013.

Einen Führungswechsel in der WM wird es aber in keinem Fall an diesem Wochenende geben. Hamilton liegt in der Gesamtwertung nach drei Siegen in den ersten vier Läufen bereits 27 Punkte vor Rosberg. Der Rennsieger erhält 25 Zähler. Als Dritter hat Vettel zum Start der Klassiker-Saison auf dem Formel-1-Kernmarkt 28 Punkte Rückstand auf Hamilton.

