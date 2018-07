Madrid (AFP) Nach dem ersten Absturz des neuen europäischen Militärtransporters A400M in Spanien haben Deutschland, Großbritannien und die Türkei ihre Testflüge mit der Maschine gestoppt. Der A400M der Luftwaffe bleibe am Boden, bis Airbus die Absturzursache geklärt habe, sagte ein Bundeswehrsprecher am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Bei dem Unglück am Samstag bei Sevilla waren vier Menschen ums Leben gekommen und zwei schwer verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.