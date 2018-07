Istanbul (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Türken in Deutschland eine wichtige Rolle in der Außenpolitik seines Landes zugewiesen. Er sehe die Auslandstürken als "unsere Macht außerhalb des Landes", sagte Erdogan am Sonntag in einer Rede vor tausenden Anhängern in Karlsruhe. Bei Zusammenstößen zwischen Anhängern Erdogans und vor allem kurdischen Gegendemonstranten wurden nach Polizeiangaben drei Menschen verletzt. Es gab zwei Festnahmen.

