Lorient (AFP) Nach den jüngsten Flüchtlingstragödien im Mittelmeer wollen die Verteidigungsminister von Deutschland und anderen europäischen Ländern Geheimdienstdaten austauschen. Dies sei ein erster Schritt, um gegen Schlepper vorzugehen, sagte der französische Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian am Sonntag bei einem Treffen mit Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und ihren Kollegen aus Polen und Spanien in Lorient in der Bretagne. Danach müsse es einen abgestimmten Einsatz geben, der aber ohne UN-Mandat nicht möglich sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.