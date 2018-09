Moskau (AFP) Bei ihrem Besuch in Moskau hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) der Millionen sowjetischen Opfer des Zweiten Weltkrieges gedacht. Sie habe gemeinsam mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Kränze am Grab des Unbekannten Soldaten niedergelegt, sagte Merkel am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. "Damit möchte ich dem russischen Volk sagen: Als deutsche Bundeskanzlerin verneige ich mich vor den Millionen Opfern, den dieser Krieg, vom nationalsozialistischen Deutschland entfesselt, gefordert hat."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.