Dortmund (AFP) Eine ausgebüxte Pferdeherde hat am Sonntag in Dortmund Polizei und Autofahrer auf Trab gehalten. Die Vierbeiner waren am Morgen von ihrem Heimathof "geflohen" und hatten im Trab und Galopp Kurs Richtung Innenstadt genommen, wie die Polizei mitteilte. Zwar konnte ein Landwirt vier der Pferde aus dem Verkehr ziehen, die übrigen galoppierten jedoch weiter durch mehrere Straßen auf eine Bundesstraße.

