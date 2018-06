Frankfurt/Main (AFP) Eine 89-jährige Frau ist in Frankfurt am Main das Opfer von zwei betagten Trickdiebinnen geworden. Die unbekannten Täterinnen im Alter zwischen 70 und 80 Jahren stahlen aus der Wohnung der alten Dame Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro und 150 Euro Bargeld, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

