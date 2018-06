Berlin (dpa) - Auf den abstiegsbedrohten SC Paderborn wartet heute mit dem VfL Wolfsburg ein schwerer Gegner im Kampf um den Klassenverbleib. Die Wölfe könnten mit einem Sieg die direkte Teilnahme an der Champions League klarmachen und obendrein Tabellenplatz zwei halten. Der FC Schalke 04 will beim 1. FC Köln gewinnen. Nach den Erfolgen der Europa-League-Konkurrenten FC Augsburg und Borussia Dortmund gestern müssen die Knappen nachlegen, um den internationalen Startplatz nicht noch zu verlieren. Gegner Köln will den Klassenverbleib endgültig klarmachen.

