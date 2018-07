Karlsruhe (dpa) - Mehrere tausend Menschen haben am Morgen in Karlsruhe gegen einen Auftritt des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan protestiert. Schon Stunden vor der geplanten Rede Erdogans in den Messehallen versammelten sich Demonstranten in der Stadt. Sie protestierten mit Sprechchören und Transparenten gegen den türkischen Präsidenten. Es herrsche eine aufgeheizte Stimmung, sagte ein Polizeisprecher. Gegner und Anhänger Erdogans würden auf Abstand gehalten, um Auseinandersetzungen zu verhindern.

