Monaco (AFP) In der Kathedrale von Monaco sind am Sonntag die fünf Monate alten Zwillingskinder von Fürst Albert II. und seiner Frau Charlène getauft worden. Erzbischof Bernard Barsi taufte die beiden in weißen Dior-Gewändern gekleideten Babys Gabriella und Jacques im Beisein von mehreren hundert geladenen Gästen. Rund 6000 weiße Blumen schmückten die Kathedrale.

