Rosberg feiert ersten Saisonsieg - Hamilton Zweiter vor Vettel

Barcelona (dpa) - Nico Rosberg hat seinen ersten Sieg in dieser Formel-1-Saison gefeiert. Der 29 Jahre alte Deutsche setzte sich am Sonntag beim Großen Preis von Spanien bei Barcelona vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton und Ferrari-Pilot Sebastian Vettel durch. Rosberg holte durch seinen insgesamt neunten Grand-Prix-Erfolg sieben Punkte im WM-Klassement auf Hamilton auf. Der Brite bleibt aber klar Erster, Dritter ist weiterhin Vettel. Landsmann Nico Hülkenberg belegte auf dem Circuit de Catalunya den 15. Platz. Der zweimalige Weltmeister und Lokalmatador Fernando Alonso schied nach einem Defekt an seinen Bremsen vorzeitig aus.

Bayern München zum zweiten Mal deutscher Frauenfußball-Meister

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fußball-Frauen des FC Bayern München sind zum zweiten Mal nach 1976 deutscher Meister. Die Münchnerinnen triumphierten im Herzschlagfinale der Bundesliga dank eines 2:0-Sieges gegen SGS Essen mit einem Punkt Vorsprung vor Titelverteidiger VfL Wolfsburg, der den dritten Titel in Serie durch ein 1:1 beim Tabellendritten 1. FFC Frankfurt verspielte. Der DFB-Pokalsieger aus Wolfsburg qualifizierte sich als Tabellenzweiter aber zumindest für die Champions League. Die Königsklasse kann auch Frankfurt mit einem Sieg im Endspiel der Champions League an diesem Donnerstag gegen Paris St. Germain noch erreichen.

FC Ingolstadt verpasst vorzeitigen Aufstieg in Fußball-Bundesliga

München (dpa) - Der FC Ingolstadt hat den vorzeitigen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verpasst. Der Zweitliga-Tabellenführer musste sich am Sonntag mit 1:3 beim VfL Bochum geschlagen geben und kann damit theoretisch weiter von einem der beiden ersten Plätze verdrängt werden. Schon ein Remis hätte gereicht, um den Aufstieg perfekt zu machen. Im Abstiegskampf musste Greuther Fürth einen neuerlichen Rückschlag einstecken. Die Franken verloren 0:3 beim 1. FC Heidenheim und sind nun punktgleich mit dem FC Erzgebirge Aue, der momentan auf dem Relegationsrang liegt. Heidenheim schaffte den Klassenverbleib. Eintracht Braunschweig unterlag 1:3 beim 1. FC Nürnberg.

Ruder-Achter gewinnt ersten Weltcup - Vier DRV-Siege

Bled (dpa) - Der deutsche Ruder-Achter ist erfolgreich in die vorolympische Saison gestartet. Die Crew um Schlagmann Hannes Ocik gewann das Finale des Weltcups in Bled am Sonntag in souveräner Manier. Im Ziel betrug der Vorsprung auf den WM-Dritten Polen eine dreiviertel Bootslänge. Für weitere Siege der DRV-Rumpfflotte sorgte die beiden Doppelvierer und der mit dem bisherigen Einer-Fahrer Marcel Hacker besetzte Doppelzweier. Zahlreiche starke Rudernationen hatten auf einen Start in Slowenien verzichtet.

Kanu-Olympiasieger Ihle, Hollstein und Kuschela verpassen WM

Duisburg (dpa) - Die Peking-Olympiasieger Andreas Ihle und Martin Hollstein sowie London-Goldmedaillengewinner Kurt Kuschela haben den Sprung ins Nationalteam verpasst und fehlen damit bei der Kanu-WM im August in Mailand. "Sie sind nicht in der erweiterten Mannschaft", bestätigte Bundestrainer Reiner Kießler am Sonntag. Die Kajakpiloten Ihle und Hollstein konnten zum Abschluss der nationalen Qualifikation am Wochenende in Duisburg ebenso wie vor drei Wochen bei den ersten Ausscheidungsrennen nicht an ihre frühere Form anschließen.

Erstrunden-Aus für Tennisprofi Florian Mayer in Rom

Rom (dpa) - Florian Mayer ist beim Tennis-Turnier in Rom bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der lange verletzte Bayreuther musste sich am Sonntag nach hartem Kampf dem an Nummer 15 gesetzten Kevin Anderson aus Südafrika mit 6:7 (3:7), 6:4, 6:7 (4:7) geschlagen geben. Dabei lag der 31-Jährige im entscheidenden Satz sogar mit einem Break vorn, gab die Führung aber wieder aus der Hand. Nach 2:53 Stunden verwandelte Anderson seinen zweiten Matchball. Damit ist bei der Sandplatzveranstaltung der Masters-Serie aus deutscher Sicht nur noch Philipp Kohlschreiber vertreten.

Jamaikas Ex-Doping-Sünder Asafa Powell mit Weltjahresbestleistung

Kingston (dpa) - In Abwesenheit von Superstar Usain Bolt hat Ex-Weltrekordler Asafa Powell beim World-Challenge-Meeting in Kingston die 100 Meter gewonnen. Der 32-jährige Jamaikaner benötigte bei seinem Heimspiel am Samstag (Ortszeit) 9,84 Sekunden und legte damit die schnellste Zeit der noch jungen Saison hin. Zweiter wurde der Amerikaner Ryan Bailey in 9,93 Sekunden vor Nesta Carter in 9,98. Über 200 Meter glänzte Shaunae Miller von den Bahamas in 22,14 Sekunden. Powell war 2013 mit der verbotenen Stimulans Oxilofron erwischt und zunächst für 18 Monate gesperrt worden. Später wurde die Sperre vom Internationalen Sportgerichtshof CAS auf sechs Monate reduziert.

Schröders 18 Punkte reichen nicht - Atlanta verliert in Washington

Washington (dpa) - Dennis Schröder hat mit seinen Atlanta Hawks in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gegen die Washington Wizards die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Das beste Vorrunden-Team der Eastern Conference verlor am Samstag (Ortszeit) in der US-Hauptstadt mit 101:103. Den entscheidenden Korb erzielte Paul Pierce 0,8 Sekunden vor Spielschluss. Atlanta liegt somit in der Best-of-Seven-Serie 1:2 hinten und steht im vierten Spiel am Montag in Washington unter Druck. Schröder erzielte in seinen 19 Minuten Einsatzzeit 18 Punkte und stellte damit eine persönliche Bestmarke für die K.o.-Runde auf.

Kaum noch Chancen für Kaymer bei Players Championship

Ponte Vedra Beach (dpa) - Martin Kaymer hat bei der Players Championship in Nordflorida nur noch theoretische Chancen, seinen Vorjahrestitel zu verteidigen. Der 30 Jahre alte Golf-Profi aus Mettmann vergab am Samstag (Ortszeit) durch eine 71er Runde auf dem Par 72-Kurs des TPC Sawgrass in Ponte Vedra Beach eine bessere Platzierung. Bis zur Schlussbahn hatte Kaymer drei Schläge unter Platzstandard gelegen, ehe sein Abschlag im Wasser landete und er das Loch mit einem Doppel-Bogey beendete. Als 31. und mit einem Gesamtergebnis von 212 liegt der Rheinländer sechs Schläge hinter Spitzenreiter Chris Kirk aus den USA zurück.

Deutsches Team verliert sein erstes Spiel bei der Badminton-WM

Dongguan (dpa) - Das deutsche Badminton-Team ist mit einer Niederlage in die Mannschafts-WM gestartet. Die Auswahl von Chef-Bundestrainer Holger Hasse unterlag am Sonntag im chinesischen Dongguan Gastgeber China mit 0:5. Damit geht es bereits im zweiten Gruppenspiel am Mittwoch gegen Thailand um den Verbleib im Turnier. Im Duell mit China hatten die Deutschen zu keinem Augenblick eine Chance. Im Spitzenspiel verlor der achtmalige deutsche Meister Marc Zwiebler gegen den zweifachen Olympiasieger Lin Dan mit 11:21, 11:21.