1. FC Köln schafft mit 2:0 über Schalke vorzeitig Klassenverbleib

Köln (dpa) - Zwei Spieltage vor Saisonschluss der Fußball-Bundesliga ist der 1. FC Köln auch rechnerisch alle Abstiegssorgen los. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger gewann am Sonntagabend zum Abschluss des 32. Spieltages gegen den FC Schalke 04 verdient mit 2:0. Köln ist als Tabellenzehnter mit 39 Punkten im sicheren Mittelfeld der Tabelle. Dagegen müssen die Gäste, die schon seit Dezember 2014 auf einen Auswärtssieg warten, als Sechste mit 45 Punkten um das Minimalziel Europa League bangen.

Paderborn nach 1:3 Vorletzter - VfL Wolfsburg in der Königsklasse

Paderborn (dpa) - Der VfL Wolfsburg hat seine zweite Teilnahme an der Champions League nach 2009 perfekt gemacht und die Abstiegsnöte des SC Paderborn verschärft. Die Niedersachsen feierten am Sonntag mit dem 3:1 ihren 19. Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga nach zuletzt drei sieglosen Partien nacheinander. Wolfsburg verteidigte den zweiten Tabellenplatz hinter Meister Bayern München, der SC Paderborn ist nun Vorletzter.

Allofs bestätigt Kruse-Wechsel zu Wolfsburg

Paderborn/Wolfsburg (dpa) - Der VfL Wolfsburg hat den Transfer des Fußball-Nationalspielers Max Kruse bestätigt. Der Angreifer von Borussia Mönchengladbach wechselt für eine geschätzte Ablösesumme von zwölf Millionen Euro nach Wolfsburg und erhält nach VfL-Angaben einen Vierjahresvertrag. "Wir freuen uns sehr, dass sich Max Kruse für einen Wechsel entschieden hat", sagte Manager Klaus Allofs am Sonntag nach dem 3:1-Sieg in Paderborn.

2:4 gegen Tschechien bei Eishockey-WM - Viertelfinale verpasst

Prag (dpa) - Deutschland hat die letzte Chance auf das Viertelfinale der Eishockey-WM verspielt. Am Sonntag verlor das Team von Bundestrainer Pat Cortina trotz starker Leistung mit 2:4 gegen den WM-Gastgeber Tschechien. Tore von Daniel Pietta (8. Minute) und Michael Wolf (24.) reichten in Prag nicht zum ersten WM-Sieg seit acht Jahren gegen Tschechien. Michal Vondrka (14.), Petr Koukal (26.), Jakub Voracek (28.) und Jaromir Jagr (56.) trafen für den zwölfmaligen Weltmeister. Theoretisch ist sogar noch der Abstieg möglich. Um den auch rechnerisch auszuschließen, braucht Deutschland am Montag gegen Österreich mindestens noch einen Punkt.

SG Flensburg-Handewitt zum vierten Mal DHB-Pokalsieger

Hamburg (dpa) - Die SG Flensburg-Handewitt hat zum vierten Mal den DHB-Pokal gewonnen. Das Team des Welthandball-Trainers Ljubomir Vranjes besiegte am Sonntag beim Final-Four-Turnier in Hamburg den SC Magdeburg mit 32:31 nach Siebenmeterwerfen. Vor 13 300 Zuschauern in der ausverkauften Hamburger Arena warf Anders Eggert acht Tore für die Flensburger, die in den Jahren 2003 bis 2005 dreimal nacheinander den Cup gewonnen hatten. Der SC Magdeburg verpasste durch die Niederlage seinen ersten DHB-Pokalsieg seit 1996 und hatte in Jure Natek und Robert Weber mit jeweils sechs Toren seine besten Werfer.

Greipel verpasst Sieg im ersten Massensprint - Viviani gewinnt

Genua (dpa) - Der deutsche Meister André Greipel ist beim 98. Giro d'Italia knapp an seinem ersten Etappensieg vorbeigefahren. Der 32-Jährige musste am Sonntag auf Platz drei den Sieg nach 177 Kilometern in Genua dem Italiener Elia Viviani überlassen. Das Rosa Trikot übernahm der Australier Michael Matthews vor seinem Teamkollegen und Landsmann Simon Gerrans.

ALBA-Basketballer drehen erstes Playoff-Spiel gegen Oldenburg noch

Berlin (dpa) - Nach einem Kraftakt in der Schlussminute hat ALBA Berlin hat das erste Playoff-Viertelfinalspiel gegen Basketball-Pokalsieger EWE Baskets Oldenburg noch für sich entschieden. Der Hauptrunden-Zweite gewann am Sonntagabend daheim 95:90 und feierte den ersten von drei notwendigen Siegen zum Weiterkommen. Oldenburg hatte bis 24 Sekunden vor dem Ende noch 90:87 geführt und ist am Mittwoch Gastgeber in der zweiten Partie.

Boll besiegt Ovtcharov: Düsseldorf gewinnt erstes Finale 3:1

Düsseldorf (dpa) - Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat das erste Endspiel in der Champions League mit 3:1 gegen Fakel Orenburg aus Russland gewonnen. Der Weltranglisten-Siebte Timo Boll mit zwei Siegen und Abwehrspieler Panagiotis Gionis aus Griechenland verschafften mit ihren Punkten den Rheinländern eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 29. Mai. Boll gewann das Spitzeneinzel gegen Orenburgs deutschen Europameister Dimitrij Ovtcharov.

Murray besiegt Nadal im Finale des Tennisturniers in Madrid

Madrid (dpa) - Tennis-Olympiasieger Andy Murray hat durch einen glatten Finalsieg über Titelverteidiger Rafael Nadal aus Spanien das Masters-Turnier in Madrid gewonnen. Nur eine Woche nach seinem ersten Titel auf Sand in München gewann der Schotte am Sonntag 6:3, 6:2 und empfahl sich damit für die anstehenden French Open.

Holtwick/Semmler und Walkenhorst/Windscheif siegen in Münster

Berlin (dpa) - Die deutschen Nationalteams Katrin Holtwick und Ilka Semmler sowie Alexander Walkenhorst und Stefan Windscheif sind mit Auftaktsiegen in die nationale Beachvolleyball-Serie gestartet. Die Berlinerinnen Holtwick/Semmler ließen in Münster Anni Schumacher und Sandra Seyfferth beim 2:0 im Endspiel keine Chance. Bei den Männern setzte sich am Sonntag im Finale das Nationalduo Alexander Walkenhorst und Stefan Windscheif mit 2:1 gegen Sebastian Fuchs und Thomas Kaczmarek durch.

Anna Rüh siegt mit Bestweite beim Wiesbadener Werfer-Cup

Wiesbaden (dpa) - Die deutsche Diskuswerferinnen haben beim 20. Meeting in Wiesbaden einen starken Saisoneinstand hingelegt. Anna Rüh aus Neubrandenburg siegte am Sonntag mit der persönlichen Bestweite von 66,18 Metern. Die frühere Vize-Weltmeisterin Nadine Müller aus Leipzig wurde Zweite mit 65,30 Meter. Müller hatte die vergangene Saison wegen einer Knieverletzung abbrechen müssen. Die Berlinerin Julia Fischer kam auf 64,64 Meter und übertraf damit ebenso deutlich die Norm für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften im August in Peking von 61,50 Metern.