Genf (AFP) Bei einer Schießerei im Norden der Schweiz sind mehrere Menschen getötet worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich die Bluttat am späten Samstagabend in Würenlingen im Kanton Aargau nahe der deutschen Grenze. Anwohner hätten kurz nach 23.00 Uhr Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Die Polizei habe dann in einem Wohnhaus und im Freien mehrere Leichen entdeckt. Es handelt sich demnach um Erwachsene, zur Zahl der Todesopfer machte die Polizei aber zunächst keine Angaben.

