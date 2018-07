Köln (SID) - Guardini mit Jockey Filip Minarik hat den mit 70.000 Euro dotierten 80. Gerling-Preis auf der Galopprennbahn in Köln gewonnen. Der vier Jahre alte Hengst, der von Jean-Pierre Carvalho für den Stall Ullmann in Bergheim bei Köln trainiert wird, verwies bei seinem erstem Auftritt in der Saison Girolamo (Andrasch Starke) und Eric (Alexander Pietsch) auf die Plätze.