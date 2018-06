Düsseldorf (SID) - Der deutsche Tischtennis-Pokalsieger Borussia Düsseldorf darf dank Timo Boll weiter vom Triple und dem fünften Triumph in der Champions League träumen. Das Team um den überragenden Rekord-Europameister gewann das Final-Hinspiel in eigener Halle gegen Fakel Orenburg mit der deutschen Nummer eins Dimitrij Ovtcharov 3:1, muss im Rückspiel am 29. Mai bei den heimstarken Russen aber ebenfalls eine Top-Leistung abliefern.

"Das ist schon ein Traumergebnis", sagte Düsseldorfs Manager Andreas Preuß: "Wir hatten natürlich auch ein bisschen Glück. Da war heute alles dabei: Tischtennis auf absolutem Weltniveau, absolute Wahnsinnsballwechsel. Wir sind jetzt auf einem guten Weg."

Den entscheidenden dritten Punkt holte vor 1100 Zuschauern der überragende Boll. Der 34-Jährige gewann das dramatische Spitzeneinzel gegen den Weltranglisten-Sechsten Ovtcharov (26) mit 3:2 und holte mit dem 12:10 im Entscheidungssatz einen 1:2-Satzrückstand auf. Zuvor hatte er zum Auftakt dem Ex-Düsseldorfer Wladimir Samsonow beim 3:0 nicht den Hauch einer Chance gelassen.

Düsseldorf, das nach dem Pokalsieg in zwei Wochen am letzten Spieltag auch die deutsche Meisterschaft anpeilt, ist mit insgesamt zehn Erfolgen im wichtigsten europäischen Klubwettbewerb (inkl. Europapokal der Landesmeister) Rekordsieger. Das russische Top-Team hofft auf den dritten Champions-League-Titel nach 2012 und 2013.

Nach Bolls Auftaktsieg wies Ovtcharov Shootingstar Patrick Franziska mit 3:1 in die Schranken und spielte weitaus konzentrierter als bei seinem überraschenden Zweitrunden-Aus bei der WM in China.

Den wichtigen zweiten Sieg für Düsseldorf steuerte der Grieche Gionis Panagiotis gegen Alexej smirnow bei (3:1).