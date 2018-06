Berlin (dpa) - In diesen Minuten, um 9.00 Uhr, geht der längste Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn zu Ende. Die gute Nachricht: Erst einmal plant die Lokführergewerkschaft GDL keine weiteren Arbeitsniederlegungen. Das Land und die Bahnkunden hätten jetzt eine Pause verdient, sagt GDL-Chef Claus Weselsky in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Bahnfahrer können trotzdem nicht aufatmen: Denn auch die viel größere Gewerkschaft EVG erwägt, den Personenverkehr lahmzulegen.

